Luciano explica abraço em Roger após gol do São Paulo: “Estamos juntos”

Neste sábado, o São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após duas derrotas. O Tricolor bateu o Mirassol por 1 a 0 no Brinco de Ouro da Princesa, com gol de Luciano. Com o resultado, a equipe segue no G4 da competição.

Em entrevista ao SporTV, Luciano, autor do gol da equipe, exaltou a vitória e explicou o abraço em Roger na sua comemoração.

Fim de jogo! Vitória do Tricolor no Brinco de Ouro! #SPFCxMIR (1-0) ⚽ Luciano#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/WcjkDvoXdi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 26, 2026

"Gol do alívio"

"Foi um gol do alívio mesmo. A gente precisa ganhar jogos e passar confiança para nosso torcedor para encher o estádio, apesar de não ser nossa casa. Foi um abraço para dizer que estamos juntos com o treinador. Quando as coisas estão ruins, o primeiro nome a ser falado de alguém que está querendo derrubar treinador é o meu. Graças a Deus pude ajudar com o gol e com os três pontos" disse.

O camisa 10, que saiu no segundo tempo com um desconforto na panturrilha, explicou o motivo da substituição. "Minha panturrilha já vem de uns dias com esse controle de carga. Hoje pesou um pouco mais e pedi para sair. Espero que amanhã na reavaliação não seja nada tão grave e que na terça eu possa ajudar meus companheiros", indagou.

Próximo jogo do São Paulo

Millonarios x São Paulo (Copa Sul-Americana | 3ª rodada)

(Copa Sul-Americana | 3ª rodada) Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Nemesio Camacho El Campín Stadium, em Bogotá (Colômbia)

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