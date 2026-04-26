Luciano explica abraço em Roger após gol do São Paulo: “Estamos juntos”

Neste sábado, o São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após duas derrotas. O Tricolor bateu o Mirassol por 1 a 0 no Brinco de Ouro da Princesa, com gol de Luciano. Com o resultado, a equipe segue no G4 da competição.
Em entrevista ao SporTV, Luciano, autor do gol da equipe, exaltou a vitória e explicou o abraço em Roger na sua comemoração.
Fim de jogo! Vitória do Tricolor no Brinco de Ouro! #SPFCxMIR (1-0)
⚽ Luciano#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/WcjkDvoXdi
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 26, 2026
"Gol do alívio"
"Foi um gol do alívio mesmo. A gente precisa ganhar jogos e passar confiança para nosso torcedor para encher o estádio, apesar de não ser nossa casa. Foi um abraço para dizer que estamos juntos com o treinador. Quando as coisas estão ruins, o primeiro nome a ser falado de alguém que está querendo derrubar treinador é o meu. Graças a Deus pude ajudar com o gol e com os três pontos" disse.
O camisa 10, que saiu no segundo tempo com um desconforto na panturrilha, explicou o motivo da substituição. "Minha panturrilha já vem de uns dias com esse controle de carga. Hoje pesou um pouco mais e pedi para sair. Espero que amanhã na reavaliação não seja nada tão grave e que na terça eu possa ajudar meus companheiros", indagou.
Próximo jogo do São Paulo
- Millonarios x São Paulo (Copa Sul-Americana | 3ª rodada)
- Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Nemesio Camacho El Campín Stadium, em Bogotá (Colômbia)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp