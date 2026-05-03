Lucas volta a atuar pelo São Paulo, mas é forçado a deixar o campo com dores

Neste domingo, o empate do São Paulo por 2 a 2 com o Bahia marcou o retorno de Lucas Moura aos gramados, após longo período distante por fraturas nas costelas. No entanto, o meia-atacante precisou deixar o campo antes do apito final após sentir dores.

Segundo o clube, Lucas sentiu dores na região do tendão calcâneo da perna direita e passará por exame de imagem ainda nesta noite, no Einstein Hospital Israelita.

Relacionado pela primeira vez desde a lesão, Lucas iniciou entre os reservas do técnico Roger Machado contra o Bahia. Aos 18 minutos do segundo tempo, entrou no lugar de Cauly e participou de poucas jogadas até cair no chão com dores.

Com a bola no campo de ataque, Lucas foi tocado por Erick Pulga e ficou deitado no campo. O jogador do São Paulo ainda levantou e tentou seguir no jogo, mas caiu novamente e precisou sair. Já que Roger havia completado as cinco substituições, o Tricolor ficou com um jogador a menos até o final do jogo.

O meia-atacante Lucas deixou a partida contra o Bahia com dores na região do tendão calcâneo da perna direita e passará por exame de imagem na noite deste domingo (03), no Einstein Hospital Israelita. pic.twitter.com/o14M53W7Ex — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 3, 2026

O camisa 7 não entrava em campo desde o dia 18 de março, quando se lesionou na partida contra o Atlético Mineiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele teve constatada fraturas nas costelas e ficou ausente de 10 jogos do São Paulo na temporada.

São Paulo no Brasilerão

Com o empate neste domingo diante do Bahia por 2 a 2, o São Paulo segue na quarta posição da tabela, com 24 pontos.

O Tricolor vinha de um empate sem gols na Copa Sul-Americana e de uma vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, sobre o Mirassol, mas ficou no empate neste domingo e não seguiu com a sequência positiva.