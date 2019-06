Lucas elogia nova safra da base e reitera desejo de voltar ao São Paulo: “Está nos meus planos”

Com 14 jogadores promovidos das categorias de base no atual elenco profissional, o São Paulo tem apostado muito nos atletas oriundos de Cotia. Na atual temporada, Antony, Igor Gomes e Toró ganharam espaço e chegaram a figurar no time titular. Os dois primeiros, inclusive, foram os principais nomes da equipe finalista do Paulistão.

Em entrevista em evento da Adidas, o meia Lucas Moura exaltou a estrutura disponibilizada para a base no interior paulista, relembrou o período em que viveu lá e elogiou as recentes revelações.

“Eu fico muito feliz de ver essa nova safra do São Paulo. Nós últimos anos, o clube revelou muitos bons jogadores. Com a estrutura que tem em Cotia, precisa revelar muitos jogadores. A estrutura fantástica, estive lá na semana passada, no lugar onde morei e tive excelentes momentos”, disse o meia.

Dos jovens do atual elenco, Lucas revelou ser mais próximo do atacante Antony. “Temos uma amizade muito legal e estou sempre falando com ele, parabenizando pelas partidas. Inclusive, na medida do possível, dando conselhos. É um garoto muito promissor que tem um futuro brilhante e vai ser muito importante para o São Paulo, e, no futuro, para a Seleção”, destacou o atual jogador do Tottenham.

Eleito o melhor jogador e campeão da Copa Sul-Americana em 2012 vestindo a camisa tricolor, o jogador reiterou o desejo de voltar ao clube paulista no futuro.

“O São Paulo está no meu coração. Eu quero muito e está nos meus planos voltar para jogar aqui, mas ainda sou novo, tenho muita coisa para conquistar na Europa. Se o São Paulo quiser, quando eu decidir voltar, com certeza voltarei”, concluiu Lucas.

*Especial para a Gazeta Esportiva