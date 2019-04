Liziero faz exame, e alteração no posterior da coxa esquerda é constatada

Após desfalcar o São Paulo no empate em 0 a 0 com o Corinthians, Liziero realizou exames médicos nesta terça-feira para saber a gravidade da lesão que o tirou do primeiro jogo da final do Paulistão. O volante tricolor teve uma alteração no músculo posterior da coxa esquerda constatada, porém, não está descartado para o jogo decisivo em Itaquera.

Nesta terça-feira, Liziero trabalhou no Reffis ao lado dos titulares contra o Corinthians, enquanto os demais atletas disputaram um jogo-treino contra o São Caetano no CT da Barra Funda. O volante tenta correr contra o tempo para voltar a ficar à disposição do técnico Cuca, entretanto, as chances de ele entrar em campo no próximo domingo não são grandes.

Liziero, inclusive, fez questão de acompanhar a partida de seus companheiros do banco de reservas. Outro que apareceu para assistir ao jogo-treino foi Igor Gomes, titular no último domingo e que foi substituído por Helinho no segundo tempo.

Essa não é a primeira vez que o volante revelado em Cotia fica de fora de uma partida decisiva. Antes de encarar o Talleres, pela segunda fase da Pré-Libertadores, Liziero sofreu uma entorse no tornozelo direito e não pôde ajudar a sua equipe a tentar a classificação para o estágio seguinte do torneio continental.