Lesões abrem espaço para laterais ocuparem ataque do São Paulo

O São Paulo derrotou o Vitória na última sexta-feira e findou um jejum de seis jogos sem triunfar no Campeonato Brasileiro. O problema é que o resultado positivo veio acompanhado de duas baixas para a reta final da competição. Os meias-atacantes Joao Rojas e Everton Felipe deixaram o estádio do Barradão lesionados e sem previsão de retorno.

O caso mais grave é o do equatoriano. Com uma ruptura do tendão patelar do joelho direito, ele será submetido a uma cirurgia na próxima quinta-feira e só voltará a atuar em 2019, podendo ainda ter a sua pré-temporada comprometida.

Já Everton Felipe sofreu um estiramento do ligamento colateral e da pata de ganso – tendão na região medial do joelho. Ele não teve o prazo de recuperação informado, mas deve desfalcar o São Paulo nas próximas partidas.

Para piorar, o meia-atacante Everton ainda parece longe de voltar a ficar à disposição. Há três semanas tratando um estiramento na coxa esquerda, o camisa 22 ainda não iniciou a transição para o campo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Sendo assim, sem suas principais opções para as pontas, o técnico Diego Aguirre deve improvisar dois laterais no setor ofensivo para os próximos compromissos do Tricolor. A começar pelo duelo com o Flamengo, no domingo que vem, no Morumbi.

A exemplo do que ocorreu nos últimos três jogos, Reinaldo provavelmente seguirá atuando adiantado, com Edimar na lateral esquerda. Do outro lado, Bruno Peres é o favorito a substituir Rojas, pois já executou a função em outras ocasiões. Caso a tendência se confirme, Araruna e Rodrigo Caio disputariam a vaga na lateral direita.

Uma outra hipótese, embora improvável, é Aguirre lançar mão dos garotos recém-promovidos da base. Helinho e Antony, assim como Caíque, atuam mais abertos. O problema é que a comissão técnica ainda não deu mostras de que irá utilizá-los como titulares nesta reta final de temporada.

Seja como for, o técnico Diego Aguirre será obrigado a promover três mudanças no time que enfrentará o Flamengo: além de Rojas, lesionado, o goleiro Jean e o volante Hudson estão fora por suspensão. Sidão e Jucilei devem substituí-los, respectivamente.