Exame aponta lesão, e Rojas só volta a jogar pelo São Paulo em 2019

O meia-atacante Joao Rojas não joga mais pelo São Paulo em 2018. Neste sábado, dia seguinte ao triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, o equatoriano foi submetido a exames de ressonância magnética que constataram uma ruptura do tendão patelar do joelho direito.

A lesão requer cirurgia, que será realizada na próxima quinta-feira. Até lá, Rojas fará tratamento fisioterápico no Reffis em período integral a fim de melhorar a condição cirúrgica, seguindo as recomendações do departamento médico do clube.

O São Paulo não estima um prazo para recuperação, mas é certo que o atleta não estará à disposição para as sete rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A tendência, inclusive, é que ele tenha a pré-temporada de 2019 comprometida.

Autor da assistência para o gol de Bruno Alves em Salvador, Rojas sofreu a lesão durante o segundo tempo, após finalização que quase ampliou a vantagem para o time tricolor. Aos 18 minutos, deixou o campo de maca sentindo muitas dores.

Everton Felipe, que substituiu Rojas no Barradão, também sofreu lesão no duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Exames detectaram um estiramento do ligamento colateral medial e da pata de ganso – tendão na região medial do joelho.

O armador já está sob os cuidados do Reffis, mas também não teve o prazo de retorno informado pelo São Paulo. A tendência é que fique de fora dos próximos compromissos do time dirigido por Diego Aguirre. No departamento médico, ele e Rojas farão companhia a Everton, que ainda se recupera de um estiramento na coxa esquerda.

Quarto colocado do Brasileirão com 56 pontos, o São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), para enfrentar o Flamengo, no Morumbi.