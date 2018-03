Lesões abrem espaço para destaque da base ser titular pela primeira vez

Um dos destaques do São Paulo na vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Brasil, o versátil Igor Liziero vive a expectativa de ser titular do time profissional pela primeira vez nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o CRB-AL, em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O que torna isso possível são as lesões do volante Hudson e Araruna, que não foram relacionados para o confronto desta noite. Outro fator importante a ser considerado pelo auxiliar André Jardine é a falta de ritmo de Jucilei.

Recuperado de uma contratura na coxa direita, o volante desfalcou a equipe nas últimas cinco partidas. A tendência, portanto, é que o camisa 8 fique como opção no banco de reservas.

Nesse cenário, a disputa por uma vaga no meio-campo tricolor ficaria entre Liziero e Pedro Augusto. Este último foi titular no último domingo, mas acabou substituído pelo primeiro na volta do intervalo.

Aos 20 anos, Liziero agradou durante sua estreia como profissional. Com boa saída de bola, o jovem revelado em Cotia mostrou virtudes defensivas e ofensivas, contribuindo com três desarmes, 25 passes certos em 26 toques, e uma finalização na direção do gol.

Outro aspecto que pesa a favor de Liziero é sua versatilidade. Volante de origem, passou a atuar como lateral esquerdo na base sob o comando do próprio Jardine e, nessa posição, foi um dos destaques do time sub-20 na campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018.

“Comecei na base como volante, mas o Jardine me escalou diversas vezes como lateral esquerdo e me adaptei. Alternei bastante entre lateral e meio de campo na base, e isso foi importante na minha formação”, avaliou Liziero, que também pode servir como opção para as ausências dos lesionados Reinaldo e Edimar.

“Procurei alternar a movimentação pela esquerda durante o jogo (contra o Red Bull) e, felizmente, consegui ajudar a equipe. Claro, senti uma diferença entre a base e o principal, que é mais cadenciado, mas os meus companheiros me ajudaram e me senti à vontade”, completou o garoto, promovido ao elenco profissional na semana passada.

Como Diego Aguirre ainda está atrás de seu visto de trabalho no Brasil, André Jardine seguirá no comando interino do São Paulo nesta quarta-feira. O São Paulo venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Morumbi, e avançará à quarta fase do torneio nacional mesmo que perca por um gol de diferença.

