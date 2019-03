Leco volta a ser xingado por torcida do São Paulo em mais um revés

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, voltou a ser alvo de xingamentos durante a tarde deste sábado. Durante e depois da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Pacaembu, o mandatário ouviu a torcida tricolor hostilizá-lo em alto e bom som.

“Ei! Leco! Vai…”, gritou em uníssono a torcida do São Paulo, após o belo gol de Carlos Eduardo, aos 34 minutos do segundo tempo. O presidente já havia sido xingado durante o intervalo da partida.

Alguns torcedores localizados nas numeradas cobertas do estádio se direcionaram ao camarote de Leco e exigiram a renúncia do contestado dirigente. Mas Leco não foi o único a ser criticado pela torcida.

O elenco também recebeu vaias e xingamentos dos mais de 17 mil são-paulinos que compareceram ao Pacaembu. “Time sem vergonha” e “Muito respeito com a camisa tricolor” foram alguns dos gritos de guerra proferidos pela torcida.

Em tom bastante acalorado, torcedores do São Paulo das numeradas cobertas do Pacaembu discutem entre si após um deles ter acusado uma criança de ter comemorado o gol do Palmeiras. #GazetaTricolor pic.twitter.com/WcHT4hnsmR — José Victor Ligero (@jvligero) 16 de março de 2019

Os protestos, aliás, têm sido recorrentes nos jogos do São Paulo neste ano. A mesma situação aconteceu nos resultados negativos diante de Guarani (0x1), Talleres-ARG (0x0) e Ferroviária (1×1).

Com a derrota, o São Paulo ficou em situação ainda mais delicada no Campeonato Paulista. O time ocupa o segundo lugar do Grupo D, com 14 pontos, três a menos que o Ituano e dois a mais que o Oeste, que visita o Corinthians neste domingo.

Dessa forma, o São Paulo torce para que o arquirrival não perca para o time do interior. Pela 12ª e última rodada da primeira fase, o Tricolor enfrenta o São Caetano na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).