Leco fala em promessa cumprida após Dani Alves fechar com o São Paulo

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, fez questão de se manifestar sobre a contratação de Daniel Alves. O lateral-direito, que assinou contrato até o fim de 2022, recebeu uma promessa do cartola tricolor em um dos encontros entre as partes de que um dia jogaria pelo clube, algo que, surpreendentemente, irá se cumprir ainda nesta temporada.

“Um dia disse ao Daniel que ele viria jogar no São Paulo, seu clube do coração. Hoje tenho a imensa alegria e orgulho de ter cumprido essa promessa”, afirmou Leco.

Daniel Alves treinou no CT da Barra Funda com a Seleção Brasileira durante a Copa América e foi presenteado com uma camisa pelo diretor de futebol, Raí. O lateral-direito nunca escondeu seu desejo de jogar no São Paulo, caso retornasse ao Brasil, mas via a possibilidade como algo que poderia ocorrer não tão cedo.

“Daniel Alves é a personificação do que essa gestão vislumbra para o São Paulo. Um dos principais jogadores no mundo e reconhecido pelo seu imenso profissionalismo, por sua determinação ferrenha e sua sede interminável por títulos e vitórias”, comentou o presidente tricolor, antes de ressaltar o perfil atuante do atleta também fora das quatro linhas.

“É também um cidadão engajado socialmente e apaixonado pelo nosso país. O São Paulo, portanto, ganha em todas as frentes possíveis”, completou Leco.

Daniel Alves chega para assumir a titularidade na lateral direita, posição que vinha sendo uma das grandes carências do São Paulo nos últimos anos. A outra opção para o setor era Igor Vinícius, que vinha sendo a escolha do técnico Cuca após Hudson, que costumava atuar improvisado, deixar claro ao comandante tricolor sua vontade de voltar a exercer a função de volante.