Daniel Alves fecha com o São Paulo até 2022: “É irreal, mas estou aqui”

O sonho se concretizou. O São Paulo acertou nesta quarta-feira a contratação de Daniel Alves até dezembro de 2022. O lateral-direito, que era tratado como “sonho” pela diretoria tricolor, aceitou a oferta do clube do Morumbi e chega como um reforço de peso para preencher uma antiga carência do elenco.

Daniel Alves tinha propostas de outros clubes, inclusive de diversos europeus, mas nenhum deles atendia às suas exigências. Tendo como grande objetivo disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, o lateral-direito priorizava uma oferta que lhe proporcionasse um contrato longo, que desse a ele certa estabilidade, algo que o São Paulo se dispôs a dar.

“Pelo meu país, pelo meu povo. Pelo meu clube de coração” 🇾🇪🇧🇷 pic.twitter.com/n7w5s3NUrl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2019

“Agora é 2019, e eu poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas escolho voltar para o Brasil, pelo meu país, pelo meu povo, pelo meu clube de coração. É irreal, mas estou aqui”, disse Daniel Alves no vídeo do anúncio de sua contratação.

Durante a Copa América, Daniel Alves havia deixado claro que não iria retornar ao Brasil tão cedo, mas que o São Paulo seria sua prioridade pelo fato de sempre ter sido torcedor do clube. O lateral-direito já chegou a dizer que o time tricolor do início da década de 1990, comandado por Telê Santana, foi uma de suas grandes inspirações para se tornar jogador de futebol.

Na Europa, grandes clubes chegaram a fazer propostas por Daniel Alves, mas com contrato de uma temporada. Outros, até ofereciam um vínculo um pouco mais longo, mas não iriam disputar a Liga dos Campeões. Como nenhuma equipe atendeu todas as suas exigências, o caminho se abriu para o São Paulo.

Aos 36 anos, Daniel Alves chega ao Morumbi com o objetivo de se manter no mais alto nível. A exemplo de Filipe Luís, que fechou com o Flamengo, o lateral-direito não crê que o fato de vir jogar no Brasil possa atrapalhar seu projeto de continuar sendo convocado pela Seleção Brasileira e marcar presença no Mundial do Catar, em 2022.