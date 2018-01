Jucilei minimiza poderio do Palmeiras: “Dinheiro não entra em campo”

Jucilei minimizou nesta sexta-feira o poderio financeiro do Palmeiras, clube que mais se reforçou para o Campeonato Paulista. Elogioso ao planejamento implantado pelo diretor-executivo de futebol Raí e aos jogadores recém-contratados, o volante acredita que o Tricolor brigará por títulos em 2018.

“O Palmeiras se reforçou bastante. Tem um elenco muito forte, manteve a base. Sabemos que não dá para concorrer com o Palmeiras porque eles têm um poder financeiro mais forte”, reconheceu o meio-campista, que concedeu sua primeira entrevista coletiva depois que foi adquirido em definitivo pelo clube.

Entre dezembro e janeiro, os rivais travaram uma disputa por Gustavo Scarpa, apresentado no clube alviverde nesta sexta-feira. O Palmeiras, mais fortalecido economicamente, levou a melhor e acabou fechando a negociação após o meia-atacante ter conseguido na Justiça sua liberação do Fluminense.

“Mas o São Paulo tem o planejamento muito bom. Não vai fazer loucuras. Tem tudo para dar certo o planejamento do Raí [diretor-executivo de futebol], Alexandre [Pássaro, advogado do clube] e da comissão técnica. Futebol é 11 contra 11. Não entra dinheiro no campo. É futebol. São Paulo vem forte para 2018”, bradou.

A primeira rodada do Paulistão, contudo, colocou o São Paulo em desvantagem em relação ao rival. Liderado por Lucas Lima, jogando no Palestra Itália, o Palmeiras fez 3 a 1 no Santo André sem maiores dificuldades, enquanto os reservas do Tricolor perderam por 2 a 0 para o São Bento, em Sorocaba. Nada que abale a confiança de Jucilei.

“A base foi mantida. Perdemos Hernanes e Pratto, mas chegaram Diego Souza, Jean, Anderson Martins. O São Paulo está forte, sim. Pude assinar por mais quatro anos e permanecer. Acredito que 2018 será um ano diferente. Não queremos passar pela situação de 2017 e queremos os nossos objetivos: títulos”, avaliou.

Novo camisa 8 da equipe, Jucilei será titular no duelo com o Novorizontino, às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Morumbi. Respeitando o rodízio implementado neste início de temporada, o Tricolor irá a campo com uma formação completamente diferente em relação à de quarta-feira, quando um time repleto de garotos e reservas perdeu por 2 a 0 para o São Bento, em Sorocaba.

“O campeonato começou agora. O Dorival deixou bem claro que seriam dois times porque foi pouco tempo de treinamento, quer evitar lesões na temporada. Jogamos fora contra um time que está treinando há muito tempo e tem entrosamento. O torcedor sempre quer a vitória. O São Paulo vai com força máxima para essa partida”, concluiu Jucilei.