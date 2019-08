Juanfran será apresentado pelo São Paulo nesta sexta-feira no Morumbi

O lateral-direito Juanfran já tem data e local para ser apresentado pelo São Paulo. O espanhol vestirá a camisa de jogo do Tricolor Paulista e concederá entrevista coletiva nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), na sala de imprensa do Morumbi.

Diferentemente do evento de boas-vindas para Daniel Alves, que reuniu quase 45 mil torcedores no estádio e contou com a presença de nomes ilustres da história do clube, a apresentação de Juanfran será mais simples, sem a presença do público geral.

O lateral desembarcou no aeroporto de Guarulhos na manhã da última quarta-feira. Mais tarde, o reforço foi recebido por Lugano no CT da Barra Funda e já conheceu seus companheiros. A participação de Juanfran na partida contra o Santos está praticamente descartada, assim como a de Dani Alves.

O espanhol chega ao São Paulo com 34 anos e assinou contrato até o final de 2020. O lateral-direito jogou por nove temporadas no Atlético de Madrid, tendo conquistado o bicampeonato da Liga Europa e o Campeonato Espanhol. O reforço tem como principal característica a marcação.