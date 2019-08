Juanfran diz que é uma pena não poder defender a Seleção Brasileira

Contratado pelo São Paulo, o espanhol Juanfran não escondeu sua empolgação em jogar no Brasil durante evento destinado à divulgação do terceiro uniforme do clube. O lateral-direito aguarda a chegada de sua família no país, lamentou a impossibilidade de atuar pela Seleção de Tite e torce por um voto de confiança do técnico Cuca para estrear já neste domingo, contra o Ceará, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“É uma pena que já joguei com a seleção da Espanha, se não poderia jogar com a Seleção Brasileira. Estou muito contente, já tenho documentação e agora quero jogar. Estou treinando muito forte para jogar e estou à disposição de Cuca para isso”, disse o jogador que já defendeu seleção espanhola 22 vezes, conquistando a Eurocopa de 2012.

Para ficar apto contratualmente a entrar em campo, Juanfran teve que passar pelo mesmo processo de milhares estrangeiros que vêm ao Brasil trabalhar. No decorrer dessa semana, o jogador foi aos órgãos responsáveis e regularizou sua situação para morar no país e defender o São Paulo.

O jogador, no entanto, reclamou da burocracia brasileira, mas espera por sua família para que eles possam acompanhá-lo na sua trajetória no continente sul-americano.

“Não foi nada simples, eu sou estrangeiro (risos). Foi um trabalho muito importante feito pelo clube junto com todos os seus departamentos. Agora já tenho documentação. Só falta minha família, minha esposa e meus filhos, que eu quero que sejam brasileiros, espanhóis e brasileiros”, afirmou o atleta.

*Especial para a Gazeta Esportiva