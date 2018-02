Jogadores do São Paulo saem em defesa de Dorival Júnior

Confira este e outros vídeos em

Ainda não é possível cravar a permanência de Dorival Júnior no São Paulo depois de mais um tropeço, o terceiro seguido, e da impaciência dos torcedores com o treinador. Ao menos o grupo parece de jogadores parece estar ao lado do comandante. Na saída de campo do Morumbi na noite desse domingo, a maior parte do elenco tricolor passou reto pelos jornalistas. Os poucos que deram a cara à tapa saíram em defesa de Dorival.

“Pode ter certeza que estamos junto com ele, ele conosco e vamos sair juntos dessa situação”, avisou Rodrigo Caio, um dos líderes do elenco são-paulino.

“Três jogos consecutivos que os goleiros adversários foram melhores. Jogador avalia o trabalho, mas no Brasil se cobra resultado. Está faltando paciência, nós também não estamos correspondendo. É continuar trabalhando e dar resposta dentro de campo”, comentou o goleiro Sidão, que pouco trabalhou diante da Ferroviária.

“Está faltando confiança e tranquilidade, sim. Não temos desculpa mais, o elenco sabe da responsabilidade, sabe que a cobrança está no limite. Estamos errando muito”, afirmou Hudson.

Caso ganhe mais um voto de confiança da diretoria do São Paulo, Dorival Júnior comandará o time na quarta-feira, quando a equipe enfrentará o CRB de novo no Morumbi, no duelo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil.