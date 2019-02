Jardine tem sensação de grupo comprometido após reunião no São Paulo

Na última sexta-feira, dia seguinte à derrota para o Guarani, elenco e comissão técnica do São Paulo tiveram uma reunião com o diretor-executivo de futebol Raí, que fez cobranças por melhoras da equipe. Neste domingo, após a vitória sobre o São Bento, André Jardine falou sobre o que foi discutido na conversa.

“Foi uma reunião extremamente produtiva. Tem momentos que a gente vai procurar fazer esse tipo de dinâmica, onde internamente a gente possa falar o que estamos pensando. Se tiver que fazer críticas, fazer internamente, o nível de cobrança é muito grande”, explicou o treinador, que prosseguiu.

“O São Paulo não quer só participar neste ano, quer ser protagonista nas competições. Foi uma reunião em que se tocou nesses pontos, na importância de estarmos juntos. O resultado dela é a sensação de que todos estão comprometidos e que temos um grupo forte”, completou.

O resultado deste domingo, além de garantir o São Paulo na liderança do Grupo D do Campeonato Paulista, com nove pontos, alivia a pressão sobre o time às vésperas do jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, contra o Talleres, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina.

O gol da vitória saiu aos 15 minutos da etapa final, quando Hernanes recebeu na entrada da área, ajeitou para a esquerda e bateu colocado. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, passando longe de qualquer chance de defesa de Henal.

Após a partida, na zona mista do Pacaembu, o Profeta também falou sobre a conversa com Raí: “Foi importante a reunião que tivemos após a derrota para o Guarani. Conversamos e pontuamos algumas coisas que teriam de ser pontuadas. E nos dias sucessivos conseguimos colocar em prática e hoje o jogo…O resultado não é por acaso. A concentração necessária, o foco, o treinamento, as coisas acontecem”.