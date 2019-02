Raí conversa sério com elenco e comissão e atrasa treino desta sexta

O acesso da imprensa ao CT da Barra Funda demorou para ser liberado nesta sexta-feira. O motivo foi uma séria conversa do diretor de futebol do São Paulo, Raí, com a comissão técnica e o elenco após mais uma derrota no Campeonato Paulista, desta vez para o Guarani, por 1 a 0, em pleno Pacaembu.

O clima foi de bastante cobrança, mas as críticas não tiveram alvos determinados. A insatisfação foi geral, e os próprios jogadores cobraram uns aos outros na expectativa de reagirem o mais rápido possível para evitar que uma crise precoce atrapalhe o planejamento de toda a temporada.

Depois do clássico contra o Santos, em que o São Paulo acabou perdendo de forma apática por 2 a 0, a diretoria já havia tido uma conversa firme com o grupo, porém, o papo se mostrou ineficiente na rodada seguinte, em que o time do técnico André Jardine sofreu um gol logo no primeiro minuto de jogo e acabou não reagindo diante da retranca do Guarani.

Pesa também o fato de o Tricolor ter um péssimo retrospecto em clássicos desde 2009. Nos últimos dez anos, segundo o site jogosspfc.com, o São Paulo disputou 107 partidas contra seus principais rivais, somando 28 vitórias, 27 empates e 52 derrotas.

Nesta temporada, o São Paulo realizou quatro jogos oficiais, acumulando duas vitórias e duas derrotas. O time começou a temporada de forma bastante positiva, marcando sete gols e sofrendo apenas um nos dois primeiros compromissos. Mas, a derrota para o Santos parece ter desestabilizado a equipe, com bastante dificuldade para criar jogadas de gol.

Prestes a disputar o primeiro dos dois jogos mais importantes deste início de temporada, o São Paulo terá apenas mais um teste pela frente antes de viajar a Argentina para encarar o Talleres, pela ida da 2ª fase da Pré-Libertadores. O Tricolor volta a jogar em casa no próximo domingo, contra o São Bento, no Pacaembu, às 17h (de Brasília), pressionado para apresentar um desempenho bem melhor que aquele exibido recentemente.

