Jardine dá nova chance a Carneiro e pede paciência com Bruno Peres

O técnico André Jardine indicou que dará uma nova chance a Gonzalo Carneiro no São Paulo. Sem avisar a comissão técnica e a diretoria, o atacante não se apresentou ao time para o duelo com o Mirassol, neste sábado, no Pacaembu.

A diretoria vai analisar o ato de indisciplina do atacante e seu futuro no clube nos próximos dias. A tendência é que ele seja multado no salário, inclusive. Recentemente, Carneiro foi alvo de sondagens dos uruguaios Peñarol e Nacional, mas o Tricolor não quis negociá-lo na ocasião.

“Sobre o Gonzalo, nos pegou de surpresa. Mas conto com ele. É um assunto que a direção vai tratar e resolver”, afirmou Jardine, em entrevista coletiva, após a goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol.

Outro jogador que não vive bom momento e teve sua situação comentada foi Bruno Peres. O lateral direito vem de más atuações desde o fim do ano passado. E não começou 2019 da melhor maneira. Contra o Eintracht Frankfurt-ALE, nos Estados Unidos, cometeu pênalti após errar um domínio perto da área e marcou gol contra diante do Mirassol.

André Jardine, porém, fez questão de demonstrar que confia numa recuperação e pediu paciência com o lateral direito, que está emprestado até o fim do ano e tem o interesse do Bologna, da Itália.

“É uma boa oportunidade para elogiar o Bruno Peres. Na somatória do jogo, ele foi bem. No primeiro tempo, a torcida pegou um pouco no pé por causa de alguns erros, o que é normal. Peço paciência de todos porque é um jogador muito comprometido, temos confiança. Quando encontrar essa confiança para mostrar seu potencial, vai agradar muito”, concluiu.