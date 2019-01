Jardine ainda não tem time definido: “Precisamos acelerar esse processo”

Restando nove dias para o grande jogo do ano do São Paulo, o técnico André Jardine confessou que ainda não tem uma equipe titular definida. Rodando bastante o elenco nestas primeiras rodadas do Paulistão, o comandante tricolor segue fazendo testes e analisando opções antes do importantíssimo confronto com o Talleres, fora de casa, pela ida da segunda fase da Pré-Libertadores.

“Tenho rodado três, quatro jogadores para encontrar esse ponto de equilíbrio entre desenvolver uma equipe e dar minutagem para os principais jogadores, testando possibilidades. Não temos ainda como cravar uma equipe, tem mais de 11 jogadores de alto nível e precisamos acelerar esse processo a partir de agora para chegar no jogo contra o Talleres bem, apesar de estarmos sempre pensando em cada jogo”, afirmou o técnico do São Paulo.

O calendário foi uma das grandes queixas de Jardine após a derrota para o Santos no último domingo, no Pacaembu. Já tendo de lidar com uma maratona de jogos logo nas primeiras rodadas do Paulistão, preparando sua equipe para compromissos no meio de semana e também aos sábados ou domingos, o treinador são-paulino terá de se habituar com o tempo curto, algo menos recorrente nas categorias de base.

“Nesse momento é bastante difícil de a gente já ter um caminho a seguir. Obviamente que o ideal seria que nós estivéssemos entrosando uma equipe, mas jogando quarta e sábado em início de temporada é praticamente impossível. Acho que nenhuma equipe repetiu time nesse início de temporada. Talvez o Santos seja quem está mais perto de repetir uma equipe”, completou.

Independentemente de quem venha compor a equipe considerada ideal pelo técnico André Jardine, tudo indica que os titulares para o duelo com o Talleres sejam Hernanes e mais dez. Resta saber se até lá o Profeta já terá conseguido superar seu desequilíbrio muscular constatado pela preparação física e, enfim, fazer sua reestreia com a camisa tricolor.