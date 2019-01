Santos massacra São Paulo e vence com autoridade no Pacaembu

O Santos segue invicto no Campeonato Paulista. Neste domingo, o time comandado por Jorge Sampaoli recebeu o São Paulo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Estadual, e não fez feio diante de mais de 20 mil torcedores. Sem tomar conhecimento do adversário e mantendo a posse de bola na maior parte do jogo, o Peixe saiu de campo com o contundente triunfo por 2 a 0, gols de Luiz Felipe e Derlis González.

Com o resultado, o Santos foi a nove pontos e segue líder absoluto do Grupo A sem sofrer um gol sequer. Já o São Paulo teve seu ótimo início no Paulistão freado. O Tricolor estagnou nos seis pontos, no entanto, também se manteve na ponta da tabela, no Grupo D.

O próximo compromisso de ambas as equipes acontece na quinta-feira, pelo Campeonato Paulista. O Santos visita o Bragantino, em Bragança Paulista, às 19h15 (de Brasília). Já o São Paulo recebe o Guarani, no Pacaembu, às 21h.

O jogo – O Santos mandou no jogo no primeiro tempo. Sem abrir mão da posse de bola, os comandados do técnico Sampaoli pressionaram os adversários a todo o momento, não os deixando sair para o jogo. Apesar da superioridade do Peixe, foi o São Paulo quem chegou com perigo pela primeira vez. Aos dez minutos, o garoto Helinho abriu para Reinaldo, que, da entrada da área, finalizou com um chute cruzado, que desviou e foi para fora.

Aos 17 minutos, contudo, o domínio santista por pouco não foi revertido em gol. Pituca arrancou pelo meio, se livrando da marcação de Hudson e deu passe açucarado para Soteldo, que saiu cara a cara com Tiago Volpi e viu o goleiro são-paulino salvar seu time ao fazer defesa providencial. Como resposta, no minuto seguinte, o Tricolor tirou tinta da trave de Vanderlei com Bruno Peres, que arriscou de fora da área em jogada individual.

Já na reta final do primeiro tempo só deu Peixe. Aos 29, Orinho mandou para a área, e a bola sobrou nos pés de Jean Mota, que bateu firme, mas Tiago Volpi estava ligado para fazer mais uma importante intervenção. Pouco antes do apito final, no entanto, não teve jeito. Aos 44, em cruzamento para a área decorrente de uma falta bastante contestada pelos jogadores são-paulinos, Luiz Felipe subiu mais alto que todo mundo para desviar no primeiro pau e abrir o placar no Pacaembu.

No segundo tempo o São Paulo, com Diego Souza na vaga de Helinho, se viu obrigado a sair para o jogo, mas foi o Santos quem foi mais eficiente e forçou o goleiro a trabalhar. Aos 15 minutos, por exemplo, Diego Pituca ficou com a bola limpa na entrada da área e decidiu experimentar, obrigando Tiago Volpi a se esticar para fazer a defesa.

Inquieto mesmo com a vitória parcial, Jorge Sampaoli foi ousado e queimou suas três substituições em pouco tempo. Minutos depois, as alterações realizadas pelo treinador argentino provaram que o nível apresentado se manteria o mesmo. Aos 21, Alison aproveitou o vazio na defesa tricolor e fez lindo lançamento para Derlis González, que saiu mano a mano com Tiago Volpi, driblou o goleiro e precisou apenas completar para o fundo das redes, ampliando o placar no Pacaembu.

Sem se acomodar, o Santos ainda teve a chance de fazer o terceiro com Felipe Aguilar, que aproveitou o desvio de Hudson de cabeça após cruzamento para completar para o gol, mas mandou para fora. No finalzinho, o São Paulo por pouco não descontou, mas não teve sorte. Aos 37 minutos, em cobrança de escanteio da esquerda, Everton, sem precisar pular, cabeceou firme, mas viu a bola tirar tinta do travessão. Desta maneira, coube aos comandados de Jardine se contentar com a frustrante derrota na terceira rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 0 SÃO PAULO

Data: 27 de janeiro (domingo)

Local: Estádio do Pacaembu (São Paulo)

Horário: 17h (de Brasília)

Arbitragem: Vinicius Furlan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Neuza Ines Back

Público e renda: 20.299/R$ 630.964,00

Cartões amarelos:

SANTOS: Derlis González, Luiz Felipe, Diego Pituca, Copete, Carlos Sánchez e Felippe Cardoso.

SÃO PAULO: Hudson, Reinaldo, Arboleda e Bruno Alves

GOLS

Santos: Luiz Felipe, aos 44 minutos do 1T, e Derlis González, aos 21 minutos do 2T

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho (Copete); Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota (Aguilar); Soteldo (Felippe Cardoso) e Derlis González

Técnico: Jorge Sampaoli

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson (Brenner), Jucilei e Nenê (Liziero); Helinho (Diego Souza), Everton e Pablo

Técnico: André Jardine