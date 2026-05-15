Internautas elegem Dorival Júnior como nome ideal para o São Paulo

Após a saída de Roger Machado, o São Paulo iniciou a busca por um novo treinador para a sequência da temporada. Entre os nomes levantados pela Gazeta Esportiva, um velho conhecido da torcida tricolor apareceu como favorito: Dorival Júnior, de 64 anos.

A enquete promovida reuniu 10 treinadores, e a maior parte dos torcedores escolheu Dorival Júnior, que comandou o São Paulo em duas passagens, em 2017 e 2023. Na segunda delas, conquistou a inédita Copa do Brasil ao superar o Flamengo na final.

Dorival deixou o São Paulo em 2024 para assumir a Seleção Brasileira. Com boa aprovação da torcida, o treinador recebeu cerca de 33,2% dos votos na enquete.

Outros três nomes também tiveram destaque, ultrapassando a marca de 10% dos votos. Juan Pablo Vojvoda apareceu com 15,4%, seguido por Filipe Luís, com 14,5%, e Jorge Sampaoli, que somou 13,1%.

Treinador da Seleção Brasileira nas últimas duas Copa do Mundo, Tite ficou na quinta posição, com 9% dos votos. Logo atrás apareceu Marcelo Gallardo, do River Plate, com 8%.

Os outros quatro treinadores citados receberam juntos apenas 6,4% dos votos. Ramón Díaz, Renato Paiva, Bruno Lage e Martín Anselmi tiveram pouca adesão entre os torcedores tricolores.

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