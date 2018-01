São Paulo é recebido com faixas de protesto em retorno ao Morumbi

A delegação do São Paulo foi recebida com um protesto silencioso para o primeiro jogo no Morumbi em 2018, contra o Novorizontino, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. No fim da tarde deste sábado, os jogadores e membros da diretoria e comissão técnica que chegaram ao estádio viram faixas cobrando reforços e títulos na temporada que se iniciou com derrota por 2 a 0 para o São Bento, em Sorocaba, na última quarta.

Nas faixas, as seguintes reivindicações e questionamentos: “Cadê os reforços?”, “2018: seremos campeões?”, “Queremos jogadores” e “Seis anos seguidos de humilhação”.

Para a temporada 2018, até o momento, a diretoria são-paulina contratou o goleiro Jean, o meia-atacante Diego Souza e o zagueiro Anderson Martins. Também comprou o volante Jucilei e trouxe de volta o lateral esquerdo Reinaldo e o volante Hudson, que estavam emprestados à Chapecoense e ao Cruzeiro, respectivamente.

Na chegada ao estádio, o meio-campista Petras respaldou o protesto: “O torcedor quer ganhar e a gente também. A resposta é dentro de campo. Nós precisamos do torcedor e isso não é segredo. Precisamos fazer do Morumbi a nossa força e vamos começar essa caminhada hoje. Os torcedores têm o direito de fazer o que eles quiserem. Eles foram os principais responsáveis pela nossa recuperação no ano passado”, afirmou o volante.