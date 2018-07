Hudson, Arboleda e Militão levam amarelo e não pegam o Cruzeiro

O São Paulo terá ao menos três desfalques para o duelo com o Cruzeiro, no domingo, em Belo Horizonte. Isso porque Hudson, Arboleda, Éder Militão foram advertidos com o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, sofrida na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre, e terão de cumprir suspensão na partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda no primeiro tempo, Hudson levou o cartão por carrinho em Jael, enquanto Arboleda e Militão foram advertidos por falta em Kannemann. Joao Rojas e Everton também deixaram o campo amarelados, mas não estão suspensos para o embate com os mineiros.

Dessa forma, Militão reduz o número de partidas até sua despedida do São Paulo. Negociado ao Porto, o defensor poderá enfrentar Colón-ARG, pela Copa Sul-Americana, em 2 de agosto, no Morumbi, e Vasco, no dia 5, novamente no estádio tricolor.

O trio fazia parte de uma lista de sete titulares pendurados no embate com a equipe gaúcha. Anderson Martins, Reinaldo, Liziero e Nenê não receberam cartão e estão à disposição para o confronto do final de semana.

Na linha defensiva, Bruno Alves deve entrar na vaga de Arboleda e Araruna na vaga de Militão, já que Bruno Peres precisa de mais tempo para reunir condições físicas de jogo após o período de férias no futebol europeu e Régis ainda não foi reintegrado ao elenco.

A principal dúvida está no meio-campo: com Hudson de fora, Jucilei lesionado e Araruna como opção na lateral, Luan, de apenas 19 anos, acaba sendo a única alternativa como volante de origem à disposição. Assim, o técnico Diego Aguirre talvez improvise para encontrar um parceiro a Liziero.

Com o revés, que encerra uma série invicta de cinco jogos, o São Paulo segue no segundo lugar do Brasileiro, com 29 pontos, dois a menos do que o líder Flamengo. O duelo com o Cruzeiro está previsto para o próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), no Mineirão.