São Paulo sofre virada do Grêmio e perde chance de virar líder

O São Paulo desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira. Jogando na Arena do Grêmio, o time dirigido por Diego Aguirre saiu na frente com Diego Souza, aproveitando lambança de Geromel, mas deixou ser envolvido pela equipe mandante e sofreu a virada por 2 a 1, com dois gols de um inspirado Everton.

Com a derrota, que encerra uma série invicta de cinco jogos, o São Paulo segue no segundo lugar da competição, com 29 pontos, dois a menos do que o líder Flamengo, que na última quarta não saiu de um empate em Santos. Já o Grêmio sobe três degraus na tabela ao tomar a quarta posição, com 26.

Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor paulista buscará retomar o caminho das vitórias novamente longe de seus domínios, diante do Cruzeiro, no domingo, às 16 horas (de Brasília), em Belo Horizonte. No mesmo dia, mas às 19 horas, o Grêmio visitará a Chapecoense tentando engrenar na competição.

O Jogo – Aproveitando uma falha indigna de um zagueiro de Copa do Mundo, o São Paulo abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. Após Everton levantar na área, Geromel fez o corta luz de cabeça e viu a bola ficar com Arboleda. O zagueiro tocou de lado, e Diego Souza só teve o trabalho de empurrar para a rede.

O Grêmio, porém, não sentiu o gol e passou a ocupar o campo de defesa rival. Aos oito minutos, Everton arrancou em velocidade, cortou para o meio e chutou rasteiro, tirando tinta da trave direita. Pouco depois, o atacante tabelou com Luan e Maicon e saiu na cara de Sidão, mas foi travado por Joao Rojas na hora do arremate.

Após os sustos, o São Paulo entregou a bola para o Grêmio e passou a apostar só nos contra-ataques. E quase ampliou aos 45 minutos, quando Nenê recebeu livre de Diego Souza e bateu com o gol vazio, mas viu Kannemann interceptar o seu chute praticamente em cima da linha. Pouco depois, o Grêmio chegou ao empate: Everton recebeu na esquerda, cortou Militão e bateu de direita no canto, sem chances para Sidão.

O time visitante quase retomou a frente no marcador no primeiro minuto da etapa complementar, quando Arboleda escorou de cabeça para Diego Souza dentro da área. O camisa 9 dominou no peito e finalizou, exigindo grande defesa de Marcelo Grohe.

A equipe da casa, contudo, voltou a assumir o controle do jogo e virou o placar aos 15 minutos. Após vacilo do São Paulo na saída de bola, Everton recebeu de Luan na esquerda, ‘entortou’ Militão e bateu no canto direito de Sidão, que mais uma vez não alcançou.

Em busca de pelo menos um empate, Aguirre colocou Lucas Fernandes, Gonzalo Carneiro e Brenner nas vagas de Rojas, Nenê e Reinaldo. As alterações, entretanto, não surtiram efeito. Nos instantes finais, na base do abafa, os paulistas tentaram pressionar, mas nem sequer ameaçaram a meta de Grohe, enquanto Sidão ainda evitou o terceiro do Grêmio ao praticar grande defesa em chute de Jael.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 SÃO PAULO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 26 de julho de 2018, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: João Luiz de Albuquerque (RJ) e Thiago Henrique Farinha (RJ)

Público: 21.829 torcedores

Cartão Amarelo: Hudson, Arboleda, Éder Militão, Joao Rojas e Everton (São Paulo); Leonardo, Kannemann, Cícero e Ramiro (Grêmio)

Cartão Vermelho: –

Gol: SÃO PAULO: Diego Souza, aos 3 minutos do 1º tempo; GRÊMIO: Everton, aos 47 minutos do 1º tempo e aos 15 minutos do 2º tempo

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes (Thaciano), Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon (Jailson), Cícero, Ramiro e Luan (Marinho); Everton e Jael

Técnico: Renato Gaúcho

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Liziero e Nenê; Joao Rojas (Lucas Fernandes), Diego Souza e Everton

Técnico: Diego Aguirre