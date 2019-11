Hernanes vê São Paulo abaixo e se diz envergonhado após revés

Hernanes não escondeu sua decepção com a primeira derrota do São Paulo em casa desde a chegada de Fernando Diniz. Após a derrota para o Fluminense, o Profeta se mostrou envergonhado com a atuação apática da equipe.

“A gente fica triste. A gente pelo menos estava fazendo o dever de casa. Hoje realmente foi muito abaixo. É vergonhoso. Vergonha, vergonha, vergonha”, disse ao Premiere.

Depois de vencer a Chapecoense com contundência, por 3 a 0, o São Paulo não conseguiu repetir a produção ofensiva e pouco ofereceu perigo ao Fluminense, que não teve dificuldades para administrar o 2 a 0 construído ainda no primeiro tempo.

Diante desse cenário, o Hernanes projetou o que o São Paulo precisa fazer para engatar uma sequência positiva. “Vamos trabalhar para eliminar essa oscilação. Fazemos um jogo bom e não conseguimos manter a regularidade, temos que procurar isso aí”, analisou.

Com o resultado, o São Paulo estacionou nos 52 pontos e perdeu a quarta colocação para o Grêmio, que bateu o CSA. O próximo compromisso do Tricolor Paulista é neste domingo, quando recebe o Athletico-PR, no Morumbi, às 16 horas (de Brasília), em busca de retornar ao G4.