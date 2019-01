Hernanes tem “Dia D” para estreia pelo São Paulo contra o Guarani

A estreia de Hernanes pelo São Paulo está próxima. Entretanto, ela pode ainda não acontecer nesta quinta-feira, contra o Guarani, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O “Dia D”, que definirá a situação do meio-campista e a possibilidade de sua participação no compromisso contra o Bugre é justamente o treino do Tricolor nesta quarta-feira, na parte da tarde, no Centro de Treinamentos da Barra Funda.

Nome de mais peso anunciado pela diretoria Tricolor na janela do início da temporada, Hernanes se apresentou nos Estados Unidos e participou do primeiro tempo dos jogos contra Eintracht Frankfurt-ALE e Ajax-HOL, pela Copa Flórida. No Paulistão, entretanto, o meia ainda não foi utilizado e segue um planejamento especial preparado em conjunto pelo departamento fisiológico e comissão técnica para seu recondicionamento físico.

Veja também: Após longa conversa e ainda sem Hernanes, São Paulo treina com titulares

“Acho que todo mundo está ansioso e isso parte do próprio Hernanes, porque ele quer estar lá dentro do campo nos ajudando e vivendo os momentos que o jogador gosta de viver. Então, mais do que a torcida, mais do que nós, jogadores, ele é quem deve estar na maior expectativa para poder nos ajudar, porque ele é alguém que faz a diferença”, disse o lateral-direito Bruno Peres, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

“Ele agrega em muitos valores. Tecnicamente ele contribui, além da experiência que ele já possui de ter vivido aqui no São Paulo e lá na Europa. Ele tem muito para passar para que possamos crescer como grupo e alcançar os objetivos que a gente possui na temporada”, completou o defensor.

Interna e externamente, o plano é de que o Profeta esteja em plenas condições para ajudar o São Paulo no primeiro compromisso da fase inicial da Copa Libertadores, contra o Talleres-ARG, dia 6 de fevereiro. Mas para isso, espera-se que o camisa 15 participe de algum dos jogos que antedem o duelo com os argentinos, contra o Bugre ou no mais tardar domingo, contra o São Bento. Dessa forma, existem dois cenários plausíveis:

Caso o meia apareça em campo e participe sem restrições da atividade comandada por André Jardine nesta quarta-feira, a última antes do compromisso contra o Guarani, há boas chances da estreia acontecer no Pacaembu, saindo do banco de reservas para atuar entre 15 e 30 minutos. Depois, contra o São Bento, o plano é de que o Profeta atue algo próximo de 45 minutos, a fim de estar 100% para enfrentar os argentinos em Córdoba.

Em um segundo cenário possível, considerado o mais pessimista, Hernanes irá debutar com a camisa Tricolor apenas no próximo domingo, contra o São Bento, pela quinta rodada do Estadual. Se isso se confirmar, a tendência é de que o jogador tenha aproximadamente 45 minutos em campo como termômetro e preparação para sua atuação integral contra o Talleres.

A atual passagem será a terceira de Hernanes pelo São Paulo. Na primeira, o atleta permaneceu no clube do Morumbi por cinco temporadas, entre 2005 e 2010, disputando 215 partidas, marcando 33 gols e conquistando os títulos brasileiros (2007 e 2008). Depois, em 2017, o profeta retornou por empréstimo de seis meses junto ao Hebei Fortune, da China. E em pouco tempo, o jogador reiterou sua responsabilidade de ídolo, tendo papel fundamental na campanha de permanência do Tricolor na elite nacional.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com