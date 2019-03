Hernanes diz que time precisa acostumar com peso da camisa do São Paulo

Hernanes livrou o São Paulo de mais uma derrota na temporada. Depois de sair atrás da Ferroviária, o tricolor buscou a igualdade no talento individual do camisa 15, que é ídolo, referência em campo e viveu um passado de glória com a camisa do clube que defende.

Tudo isso credencia Hernanes a analisar o momento são-paulino. Nesse sábado, antes de descer ao vestiário, o Profeta foi firme em sua declaração.

“É uma equipe jovem. Precisa se acostumar ainda com o peso da camisa do São Paulo, estar mais concentrado. Aqui no São Paulo temos que jogar para ganhar todos os jogos e dar a vida para ganhar sempre. Ainda tem muito a aprender”, disse, ao Premiere, sem esconder seu incômodo com a atitude de alguns companheiros.

“Eu acho que temos que melhorar. Ainda não está bom. A gente vinha de dois jogos sem tomar gols, tinha uma consistência defensiva forte. Mas hoje já houve um relaxamento e isso é o que mais me preocupa. Ganhar uma partida e depois já afrouxar a tensão. Temos que melhorar nesse aspecto. Manter uma constância em todo o campeonato e, consequentemente, as vitórias vão vir”, completou.

Na próxima rodada, o São Paulo encara o Palmeiras pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. O clássico será fundamental para a pretensão do clube em evitar mais uma vexame em 2019 e garantir classificação no Estadual.