Gonzalo Carneiro tem estiramento na coxa direita detectado

Antes do São Paulo se reapresentar no CCT da Barra Funda após o empate no Majestoso e a demissão do técnico Diego Aguirre, o uruguaio Gonzalo Carneiro passou por um exame de ressonância magnética nesta segunda-feira que detectou um estiramento na coxa direita. O Tricolor não divulgou um tempo de recuperação específico para o atleta.

De acordo com o divulgado pelo site oficial da equipe paulistana, o jogador sul-americano já iniciou seu processo de recuperação médica no Reffis.

Carneiro trabalhará em período integral com os membros do DM são-paulino até reunir condições de voltar a trabalhar no gramado do CT, junto dos companheiros de elenco.

A lesão aconteceu justamente na melhor fase do camisa 19 no São Paulo, pelo qual demorou a estrear em função de uma lesão no púbis. Aos 23 anos, ele foi titular nos últimos quatro jogos do Tricolor, enquanto Nenê foi para o banco de reservas.

No Majestoso, Gonzalo Carneiro foi substituído por Brenner aos 25 minutos do primeiro tempo. O garoto tinha uma atuação apagada até marcar o gol de empate, aos 35 minutos da etapa complementar.