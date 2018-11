Recordista em expulsões, Bráulio Machado apita Palmeiras x Fluminense

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou na manhã desta segunda feira os árbitros que serão responsáveis pelas dez partidas que compõem a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo do líder da competição, o confronto entre Palmeiras e Fluminense na próxima quarta-feira, o juiz sorteado foi Bráulio da Silva Machado.

O apitador de Santa Catarina é o árbitro que mais mostrou cartões vermelhos na competição até o momento: 10 vezes. Curiosamente, esse número é muito impulsionado graças a uma partida envolvendo o Palmeiras, já que no duelo entre o Verdão e o Flamengo no primeiro turno Bráulio mostrou seis cartões vermelhos (três para cada lado) após uma briga nos acréscimos.

Outra partida importante da rodada, o São Paulo recebe o Grêmio em duelo decisivo pelo G4 da competição. Pelo sorteio, o juiz dessa partida será o carioca Péricles Bassols. Vale lembrar que no ano passado o Tricolor Paulista chegou a entrar com uma representação na CBF contra a atuação do apitador num duelo contra o Coritiba em agosto.

Já no confronto do vice-líder, o Internacional recebe o América Mineiro em partida que será comandada pelo árbitro Fifa Wilton Sampaio. O terceiro colocado Flamengo recebe o Santos na quinta-feira em um encontro que será apitado por Paulo Roberto Alves Júnior.