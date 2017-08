Gilberto não aproveita chance e chega a oito jogos de jejum

Gilberto não aproveitou contra o Avaí a chance que lhe foi dada pela suspensão do titular Lucas Pratto. O centroavante passou em branco no empate por 1 a 1 do último domingo, em Florianópolis, e chegou a oito jogos consecutivos sem balançar as redes adversárias, seu maior jejum em 2017.

Na Ressacada, Gilberto viu a bola chegar poucas vezes aos seus pés. Conseguiu apenas duas finalizações, ambas em direção ao gol e defendidas pelo goleiro Douglas, destaque do Avaí na partida. Seu lance que ficou mais marcado foi a malfadada tentativa de bicicleta nos primeiros minutos, furando a bola que bateu em sua cabeça e saiu em tiro de meta.

Apesar de ter quatro armadores às suas costas, ele ficou isolado durante a maior parte do jogo, precisando recuar em determinados momentos para receber a bola, da qual perdeu a posse em sete oportunidades. Foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo por Denilson, que não conseguiu mudar a história da partida.

A última vez em que fez parte da escalação inicial do São Paulo havia sido em 11 de junho, na derrota por 3 a 2, para o Corinthians, em Itaquera, onde anotou um gol, o único dele no Campeonato Brasileiro inclusive.

Artilheiro do Tricolor na temporada, empatado com Pratto, com 12 gols, Gilberto não voltou a marcar desde aquele Majestoso. Passou em branco contra Sport, Atlético-MG, Atlético-GO, Vasco, Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, além do Avaí, único adversário contra o qual atuou como titular.

Dos outros 11 gols de Gilberto na temporada, quatro foram em cima de equipes da Série A, dois da Série C, um da Série D e outros quatro em clubes que nem sequer estão inseridos em divisões nacionais (veja a lista abaixo).

Querido pela torcida, que sempre o aplaude de forma entusiasmada no Morumbi, o jogador de 28 anos foi o principal assunto do clube na semana passada, quando avisou à diretoria que não renovaria o contrato válido até dezembro. Gilberto entende que merece mais oportunidades no time titular e ficou livre para assinar com outro clube.

Com Pratto livre de suspensão, a tendência é que ele retorne ao banco de reservas no clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Palestra Itália. A menos que o técnico Dorival Júnior mude o esquema de novo e introduza mais um atacante fixo na formação, o que não deve ocorrer, já que a equipe perderia mobilidade.

Veja os adversários sobre os quais Gilberto marcou gols no ano:

Série A: Ponte Preta (3), pelo Paulista, Corinthians (1) , pelo Brasileiro, e Cruzeiro (1), pela Copa do Brasil

Série C: Moto Club-MA (1), pela Copa do Brasil, e Botafogo-SP (1), pelo Paulista

Série D: São Bernardo (1), pelo Paulista

Sem divisão: Novorizontino (1), Santo André (1), Linense (2), pelo Paulista