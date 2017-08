Gilberto avisa que vai definir nessa segunda o seu futuro no São Paulo

Mais uma vez a torcida do São Paulo pediu pela entrada de Gilberto em um momento difícil da equipe. E o centroavante justificou o apoio sendo determinante na jogada que culminou com o gol da vitória tricolor sobre o Cruzeiro nesse domingo. Apesar da autoestima elevada, o centroavante causou preocupação em seus fãs logo após o fim do jogo, quando revelou que pode ser o clube.

Gilberto tem contrato com o São Paulo até dezembro desse ano e, desde o primeiro semestre, tenta chegar a um acordo para renovação de contrato. Até agora a situação ainda não se resolveu, mas, segundo o camisa 17, nessa segunda-feira tudo será definido.

“Eu falei várias vezes que queria continuar no São Paulo, não preciso nem falar mais isso. Agora vamos sentar, ter uma conversa definitiva. A partir de segunda, acho que vocês vão saber qual vai ser a minha opção. Ela (a decisão) vai ser tomada segunda”, avisou.

É importante destacar que Gilberto já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo para se transferir na virada do ano sem que o Tricolor do Morumbi receba um centavo. Questionado se o São Paulo é sua prioridade, Gilberto titubeou. “Não sei”.

Fica a incerteza, então, sobre quem comandará o ataque tricolor no próximo domingo, no confronto direto diante do Avaí, em Florianópolis. Isso porque Lucas Pratto terá de cumprir suspensão na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, assim como Marcinho. Gilberto garantiu que, independente do que for resolvido nas reuniões com a diretoria, seu empenho em campo será o mesmo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Nada vai mudar no meu trabalho. Eu sempre trabalho com vontade e sempre vou trabalhar com vontade. Se (o Dorival) optar por mim, vou tentar ajudar a equipe”, disse o jogador. “No jogo contra o Corinthians (derrota por 3 a 2 em Itaquera, dia 11 de junho) eu fui titular pela última vez. Tem muita coisa para acontecer nesta semana para a gente discutir. Não sei se sou eu quem vai jogar (contra o Avaí). Prefiro ficar tranquilo e esperar minha oportunidade da melhor maneira possível”, completou.

Depois de uma temporada muito ruim em 2016, quando marcou apenas dois gols, Gilberto se transformou em artilheiro esse ano. A chegada de Lucas Pratto, no entanto, acabou tirando espaço do centroavante de 27 anos, autor de 12 gols em 27 partidas até aqui.