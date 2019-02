Gestor do basquete é o novo diretor de marketing do São Paulo

O São Paulo anunciou João Fernando Rossi como seu novo diretor-executivo de marketing. Conforme antecipado pela Gazeta Esportiva, o nome do profissional era o favorito para assumir o cargo e foi aprovado de forma unânime em reunião do Conselho de Administração realizada nesta segunda-feira.

Rossi substitui no departamento a Luiz Fiorese, responsável pela parceria com o game Pro Evolution Soccer e pela renovação de contrato com a empresa alimentícia Urbano. Depois de um ano, porém, não teve seu trabalho bem avaliado e acabou desligado.

O novo diretor de marketing do Tricolor se notabilizou por seu trabalho como presidente da Liga Nacional de Basquete (LNB) entre 2016 e 2018. No fim do ano passado, foi contratado para ser o gestor do time de basquete masculino do São Paulo, que disputa a Liga Ouro, divisão de acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB).

Em sua gestão à frente da LNB, Rossi foi o responsável pela implementação de um modelo profissional que atraiu diversos patrocinadores para investir no basquete nacional, além de uma parceria bem-sucedida com a NBA. Agora, ele tem a missão de alavancar as receitas do São Paulo com ações de marketing e eventuais novos parceiros.

“Apesar de serem realidades diferentes, muitos conceitos que aplicamos na gestão da Liga podem ser aproveitados no clube. É claro que o torcedor sempre atrela o marketing à geração de receitas e esse é nosso objetivo principal, mas isso será decorrência natural de ações que tomarmos em diversas frentes de atuação para o fortalecimento da nossa marca, desde o estreitamento do relacionamento com nossos parceiros até a prospecção de novos patrocínios e criação de novas formas de nos comunicarmos com nosso torcedor”, disse João Fernando Rossi ao site oficial do Tricolor.

Criticado pela torcida em protesto realizado antes do duelo com o Red Bull Brasil, no último domingo, no Morumbi, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, explicou a transferência de Rossi para o cargo de diretor de marketing.

“Originalmente convidamos o Rossi para comandar o Basquete, mas uma feliz confluência de fatores fez surgir esta possibilidade na diretoria. Sua enorme contribuição para a LNB, o excelente trânsito no mercado e a mentalidade arrojada nos dá a certeza de que ele é o nome certo para gerir o departamento e não só trazer novas receitas como também fortalecer nosso relacionamento com parceiros e públicos de interesse”, afirmou o mandatário.

