Ferreira valoriza atuação do São Paulo e lamenta lesão de Lucas no empate com o Bahia

Neste domingo, o São Paulo levou o gol nos minutos finais e cedeu o empate ao Bahia por 2 a 2, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ferreira, autor do segundo gol tricolor no jogo, valorizou o desempenho do time e lamentou a lesão de Lucas Moura.

Lucas, que saiu do banco de reservas para substituir Cauly antes da metade do segundo tempo, sentiu dores após dividida com Erick Pulga aos 37 minutos e precisou deixar o campo. Já que Roger Machado havia concluído as cinco substituições, o São Paulo ficou com um jogador a menos até o apito final.

"A gente fez um grande jogo. Eu acho que desde o começo a gente viu que o nosso time fez um bom primeiro tempo e também um grande segundo tempo. Infelizmente o Lucas teve uma lesão ali, a gente tem que ver o que é. O Alan Franco também sentiu, então a gente acabou ficando com dois jogadores a menos", disse Ferreira ao Premiere.

O meia-atacante Lucas deixou a partida contra o Bahia com dores na região do tendão calcâneo da perna direita e passará por exame de imagem na noite deste domingo (03), no Einstein Hospital Israelita. pic.twitter.com/o14M53W7Ex — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 3, 2026

"A gente tentou fazer o nosso melhor, mas infelizmente a gente acabou tomando um gol. Mas acho que é valorizado o grande jogo que a gente fez. Agora é recuperar os atletas que sentiram e já pensar no próximo jogo. Não dá pra ficar lamentando, vamos levantar a cabeça e bora pra próxima", finalizou o jogador.

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São Paulo no Brasileirão

Com o empate neste domingo diante do Bahia por 2 a 2, o São Paulo segue na quarta posição da tabela, com 24 pontos.

O Tricolor vinha de um empate sem gols na Copa Sul-Americana e de uma vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, sobre o Mirassol, mas ficou no empate neste domingo e não seguiu com a sequência positiva.