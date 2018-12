Feliz na Bulgária, Renan não descarta jogar no São Paulo

Uma unanimidade na visão do torcedor do São Paulo é que o clube precisa se reforçar na posição de goleiro. O questionado Sidão foi para o Goiás. Jean segue no clube após algumas atuações irregulares e Lucas Perri é uma das promessas da base. Em meio a especulações, o nome de Renan surgiu como uma possibilidade para chegar ao time do Morumbi.

O goleiro de 29 anos, que teve passagens por Avaí, Botafogo e pela Seleção Brasileira de base, atualmente está jogando no Ludogorets, da Bulgária. Apesar de estar feliz na Europa, ele não descarta a possibilidade de voltar a atuar no Brasil

“Fiquei sabendo do interesse do São Paulo por jornais na Bulgária. Fico feliz pela sondagem, mas não tem nada de oficial”, declarou Renan, que é natural do Rio de Janeiro, em entrevista à Fox Sports.

“Estou muito bem na Bulgária, tenho mais um ano de contrato e estou jogando, mas claro que penso em voltar ao Brasil. Se for um projeto legal, eu voltaria com prazer”, completou o arqueiro.

Na atual temporada, Renan disputou 26 partidas, sofreu 18 gols e passou 11 jogos sem ser vazado. Ele participou de competições como a classificatória da Liga dos Campeões e a Liga Europa. O Ludogorets, clube em que o goleiro já venceu duas vezes o Campeonato Búlgaro, lidera a competição nacional. O atleta de 29 anos ainda ganhou uma copa na Europa e venceu a Série B com o Botafogo.