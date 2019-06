Everton sofre lesão muscular e está fora do confronto com o Atlético-MG

Everton é mais um desfalque do São Paulo para a última partida no Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa América. O jogador, que foi substituído no empate sem gols com o Avaí, no último sábado, sofreu uma lesão muscular de grau II no adutor da coxa direita e não terá condições de entrar em campo contra o Atlético-MG, fora de casa, na próxima quinta-feira.

Esse é o terceiro problema físico de Everton nesta temporada. Ainda no Campeonato Paulista, o atacante sofreu lesão na coxa esquerda no clássico contra o Corinthians. Mais recentemente, pela Copa do Brasil, contra o Bahia, sofreu uma concussão e novamente foi baixa. Agora, o camisa 22 tricolor tem de tratar uma lesão na coxa direita.

Contratado pelo São Paulo por R$ 15 milhões, Everton chegou ao Morumbi no ano passado com status de reforço de peso. Desgastado no Rubro-Negro carioca, o atacante teve um bom início no Tricolor, se tornando um dos protagonistas do time que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, porém, na reta final sofreu com os problemas físicos e viu a equipe sucumbir na competição, terminando em quinto lugar.

Para a partida contra o Atlético-MG, na próxima quinta-feira, na Arena Independência, a tendência é que o São Paulo vá a campo com Marquinhos Calazans na vaga de Everton. O jovem atleta que veio do Fluminense foi o escolhido para substituir o camisa 22 no último sábado, contra o Avaí.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com