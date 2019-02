Everton sai de campo com dores e São Paulo suspeita de lesão

O meia-atacante Everton foi substituído no intervalo do Majestoso deste domingo, em Itaquera, por causa de dores na coxa esquerda. O São Paulo deixou a arena derrotado por 2 a 1. O departamento médico do clube suspeita de lesão e, por isso, submeterá o atleta a exames nesta segunda-feira.

Lesões têm sido recorrentes para Everton nos últimos tempos. No ano passado, o jogador sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda no duelo com o Ceará, em agosto, pelo Campeonato Brasileiro.

Em outubro, durante o clássico com o Palmeiras, Everton voltou a sentir a lesão no mesmo local, voltando a campo no mês seguinte. Por isso, a preocupação do departamento médico tricolor com as condições físicas do atleta de 30 anos é grande.

Substituído por Antony, Everton viu Pablo empatar o Majestoso no começo do segundo tempo. Mas, aos 27 minutos, Gustagol aproveitou saída errada de Tiago Volpi e decretou a vitória corintiana.

Com o revés, o São Paulo caiu para o segundo lugar do Grupo D do Paulistão, com nove pontos. O time ainda pode ser ultrapassado pelo Oeste nesta segunda-feira e sair da zona de classificação. O próximo compromisso é o duelo com o Red Bull Brasil, no domingo, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi.

