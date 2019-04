Estreia de Cuca aumenta esperança de classificação no São Paulo

Liberado clinicamente, o técnico Cuca iniciará sua segunda passagem pelo São Paulo nesta terça-feira e fará sua estreia no decisivo clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Allianz Parque, pelas semifinais do Campeonato Paulista.

O treinador foi contratado em 14 de fevereiro para substituir André Jardine, afastado após a eliminação na Copa Libertadores, mas não pôde assumir de imediato em razão de seu tratamento cardiológico.

Agora, prestes a começar de vez seu trabalho no clube do Morumbi, Cuca aumenta as esperanças do time são-paulino de conquistar a vaga na arena alviverde, onde jamais venceu. No último sábado, em um jogo movimentado no Morumbi, São Paulo e Palmeiras emparam por 0 a 0.

“Vai ser bom que o Cuca vem, ele vai ajudar a gente a fazer um esquema para vencer o Palmeiras lá. O professor é experiente, pode contar com todos do elenco para a equipe fazer o que ele pedir”, declarou o lateral esquerdo Reinaldo.

“Será um impacto muito bom. O professor, com uma vontade de voltar a trabalhar, de fazer o que gosta, tenho certeza que vai nos ajudar bastante não só nos treinos, mas fora de campo conversando com todos. O São Paulo só tem a melhorar”, acrescentou.

Cuca também é a aposta do jovem Igor Gomes, titular nos últimos quatro jogos na ausência do lesionado Hernanes. “Ele é um técnico muito vencedor. Se a gente juntar essa energia que ele tem de vencer junto com a nossa que vem crescendo cada vez mais, acho que a gente tem tudo para sair do Allianz classificado”, afirmou o meia.

O São Paulo se reapresenta na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. Será a última atividade comandada pelo coordenador técnico Vagner Mancini antes de passar o bastão para o novo treinador. “O Cuca vai chegar, temos alguns fatos novos que podem dar uma estimulada maior, uma motivada em todos os atletas”, disse Mancini.

“Sempre quando chega um novo treinador, há uma mexida. Espero que isso seja favorável, e que o São Paulo faça um jogo grande e acabe com o jejum. Um time que sofreu o que sofreu chegar em uma final seria uma oportunidade para escrever páginas positivas em um livro que vinha sangrando”, concluiu.

