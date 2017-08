Após primeira reunião, São Paulo e Gilberto ficam longe de uma definição

A primeira reunião entre a diretoria são-paulina e o representante de Gilberto para tratar da possível renovação de contrato do centroavante com o clube paulista aconteceu na tarde dessa terça-feira, no CT da Barra Funda. A definição sobre o caso, no entanto, ainda deverá ter muitos capítulos até o final do ano.

O São Paulo voltou a manifestar interesse em estender o vínculo com Gilberto, mas o jogador e seu staff não têm pressa. Valores e tempo de contrato sequer foram discutidos nessa conversa embrionária. O fator preponderante para Gilberto ficar ou deixar a equipe no fim do ano, quando vence seu contrato, segue sendo o quanto ele será aproveitado entre os titulares.

A falta de pressa do jogador se explica exatamente por isso. Como Dorival Júnior chegou há pouco tempo, a ideia é sentir qual é a ideia do treinador. Caso Gilberto siga tendo poucas oportunidades, a tendência é que o camisa 17 procure um novo clube para atuar a partir de janeiro. Segundo o empresário do atleta, propostas não faltam.

Mesmo com apenas 28 partidas, muitas delas saindo do banco de reservas, Gilberto é o artilheiro do São Paulo na temporada com 12 gols, mesmo número alcançado por Lucas Pratto, que já chegou a 33 jogos disputados e não vive grande fase. No domingo, após o duelo contra o Cruzeiro, Gilberto demonstrou sua insatisfação com a situação.