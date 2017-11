Em vídeo, Petros brinca com traje de Hernanes em vestiário do São Paulo

Principal jogador do São Paulo, o meio-campista Hernanes não se destaca apenas pelas atuações dentro de campo. Usuário frequente das redes sociais, o Profeta foi filmado pelo volante Petros após o treino desta segunda-feira, no CCT da Barra Funda. Em tom de brincadeira, o camisa 6 questionou o traje utilizado pelo companheiro que saía do vestiário de terno e calçando um par de tênis casual.

“As pessoas estão questionando… Você está com uma roupa muito bonita, mas com um tênis de academia. Por quê?”, indagou Petros, no que Hernanes, rapidamente, respondeu: “Você tem de combinar estilo, para que as pessoas te enxerguem de forma elegante, e não pode nunca abrir mão do conforto”, disse, arrancando risadas dos outros jogadores.

Petros concorda: o profeta @Hernanes joga até de terno #ficaadica de estilo do craque 😎✌️🇾🇪 pic.twitter.com/1ZjfETYchv — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 6, 2017

O clima positivo nos vestiários vai de encontro à fase do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Embalado por três vitórias consecutivas, o time se afastou da zona de rebaixamento e agora é o nono colocado, com 43 pontos, apenas quatro a menos que o Flamengo, primeira equipe dentro do G7.

O próximo compromisso do Tricolor é o duelo com a Chapecoense, nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Pacaembu, pela 33ª rodada do torneio nacional.