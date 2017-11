Com dores na coxa, Pratto desfalca treino cheio de garotos no São Paulo

Sem o centroavante Lucas Pratto, o São Paulo se reapresentou na nublada tarde desta segunda-feira, no CCT da Barra Funda. Com dores musculares na coxa direita, o argentino foi preservado pela comissão técnica e ficou trabalhando no Reffis, mas não preocupa para o duelo com a Chapecoense, às 20 horas (de Brasília) desta quinta, no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O problema foi sentido ainda durante a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, no último sábado, no Estádio Serra Dourada. Artilheiro do time na temporada, com 14 gols, o camisa 9 acabou sendo substituído por Gilberto aos 39 minutos do segundo tempo.

Dentro de campo, as atividades foram complementadas por oito jogadores do time sub-20. Três deles, contudo, são mais conhecidos da comissão técnica: Paulo Bóia, que já foi até relacionado para algumas partidas, o zagueiro Rony e o meia Igor Gomes. Estes dois últimos vêm trabalhando e sendo testados no CT há algumas semanas.

As principais novidades, portanto, foram o lateral direito Caio Felipe, o volante Pedro, o zagueiro Walce, e os meias Liziero e Paulo Henrique. Os cinco participaram de todo o trabalho e mostraram desenvoltura diante dos profissionais.

O técnico Dorival Júnior não deu indícios de quem será o substituto do meia Christian Cueva diante dos paranaenses. O camisa 10, que está a serviço da seleção peruana, desfalcará o Tricolor nos confrontos com Chapecoense (9/11), Vasco (12/11) e Grêmio (15/11).

No único trabalho em que houve participação dos titulares, Dorival dividiu o grupo em duas equipes separadas por três estacas que demarcavam o espaço de atuação dos atletas. Nessa pequena área, os times tinham de trocar passes rápidos e defender a posse de bola sob forte marcação.

Na sequência, já com os goleiros em campo, os reservas e os garotos da base se enfrentaram em campo reduzido, enquanto os titulares foram liberados – Hernanes aproveitou para correr em volta do gramado. Já Éder Militão, que desfalcou o time em Goiânia, apareceu para acompanhar os minutos finais do treino com uma bolsa de gelo na coxa esquerda.

Até o confronto com a Chapecoense, serão dois treinos fechados no CCT da Barra Funda, o que aumenta o mistério sobre o substituto de Cueva. A seis rodadas do fim do Brasileiro, o São Paulo ocupa o nono lugar, com 43 pontos, oito acima da zona de rebaixamento e quatro abaixo do G7.