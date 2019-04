Em texto, São Paulo lamenta derrota e exalta “identificação com o time”

O São Paulo publicou um texto em suas redes sociais nesta segunda-feira, dia seguinte à dolorosa derrota por 2 a 1 para o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Na mensagem, o Tricolor exalta a “identificação” entre torcida e time, além de projetar o restante da temporada.

“Hoje o dia é de poucas palavras porque a dor dos são-paulinos, que nos carregam, tem de ser respeitada acima de tudo. Perder a chance de um título dói, invariavelmente, mas dói mais quando encontramos identificação com o time”, diz a publicação do clube.

“Essa identificação se dá por um time que entendeu o que sente e como pensa o torcedor são-paulino, hoje. Esse São Paulo não tem medo de lutar sem perder a elegância. É raça, espírito coletivo e respeito a uma das camisas mais vencedoras do mundo”, acrescentou.

Após se classificar apenas na última rodada da fase de grupos, o São Paulo cresceu no mata-mata com a entrada dos garotos no time titular. Com Luan, Liziero, Igor Gomes e Antony, o Tricolor eliminou Ituano e Palmeiras antes de encarar o Corinthians na decisão.

Agora, o clube do Morumbi volta o seu foco para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, neste sábado, no Morumbi. Em maio, antes da parada para a Copa América, o São Paulo disputa as oitavas de final da Copa do Brasil.

“Se o título escapou, fica a certeza de que nossos jogadores entendem e sentem o mesmo que a torcida tricolor. 2019 é o ano de fazermos, pouco a pouco, o coração bater mais forte no São Paulo e pelo São Paulo, e ainda há muito por vir”, encerrou.