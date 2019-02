Em protesto, organizada do São Paulo exige saídas de Raí e Jardine

Os protestos pela eliminação do São Paulo na Copa Libertadores não ocorreram somente durante o empate sem gols com o Talleres, na noite desta quarta-feira. A principal torcida organizada do clube, a Independente, foi até o portão principal do Morumbi para contestar o trabalho de diretoria, elenco e comissão técnica.

Nem mesmo o ídolo e diretor-executivo de futebol do clube escapou das cobranças. “Raí, pede pra sair”, bradaram os torcedores, que também pediram a demissão do técnico André Jardine, cada vez mais pressionado pelos maus resultados do time neste início de temporada.

Alguns medalhões do elenco também foram criticados: “Ah, que bom seria se o Diego Souza voltasse pra Bahia”. O único clube nordestino pelo qual o atacante atuou, porém, foi o pernambucano Sport.

Cansada de sofrer, a torcida também demonstrou sua insatisfação com o time em geral: “Ah, mas que saudade… quando o São Paulo jogava com vontade” e “Não é mole não, to cansado de time amarelão”.

Agentes particulares e oficiais da Polícia Militar fizeram a segurança do local até a torcida organizada deixar a Praça Roberto Gomes Pedrosa, localizada em frente ao estádio.

Perto dali, na estação São Paulo-Morumbi do Metrô, torcedores quebraram uma porta de acesso ao local. A insatisfação foi com o fechamento da estação na meia-noite desta quinta-feira. A ação é comum em jogos que recebem mais de 40 mil pessoas. No caso do duelo com o Talleres, 44.737 pessoas estiveram no estádio.

A eliminação precoce, além de aumentar o histórico de vexames sofridos pelo clube nos últimos anos, faz a pressão sobre o técnico André Jardine crescer a um patamar elevadíssimo. Afinal, a equipe acumula resultados negativos neste início de temporada e não apresenta sinais de evolução sob o comando do treinador de 39 anos, que pode ser demitido nas próximas horas.

Seja como for, o São Paulo tem pouco tempo para lamentar, já que tem um clássico pela frente. Neste domingo, às 19 horas (de Brasília), com ou sem Jardine, o Tricolor enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Paulista, em Itaquera.

