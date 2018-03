Em negociações com São Paulo, atacante uruguaio posta foto com Lugano

Os rumores de que Gonzalo Carneiro, atacante do Defensor-URU, está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do São Paulo aumentaram ainda mais nesta quinta-feira. O uruguaio utilizou uma de suas redes sociais para postar uma foto em que se encontra na companhia de Diego Lugano, ídolo tricolor e atual superintendente de relações institucionais do clube.

Charla y mates con el capitan ✌ Uma publicação compartilhada por Carneiro Rodrigo (@gonzalocarneiro10) em 22 de Mar, 2018 às 8:29 PDT

Teria sido o próprio Lugano, inclusive, o responsável por indicar a contratação da jovem promessa de 22 anos, que tem contrato até junho com seu atual time. O Defensor, no entanto, faria questão de receber uma compensação financeira pela liberação do atleta. O jornal Ovación, assim como o presidente do clube uruguaio já chegaram a colocar a negociação como muito próxima de ser concretizada, embora valores e detalhes ainda não tenham sido divulgados.

Carneiro é tratado como uma das principais promessas uruguaias. Em 2017, anotou 13 gols em 35 partidas disputadas e até chegou a despertar o interesse do Grêmio em seu futebol. No entanto, o atacante sofre de uma pubalgia, motivo pelo qual não entra em campo desde novembro do ano passado e pelo qual não teve avanços na negociação com os gaúchos. Se confirmada sua contratação, se tornará o oitavo reforço do São Paulo para 2018.