Em baixa no São Paulo, Diego Souza é elogiado por técnico do Sport

Apresentado nesta quinta-feira como técnico do Sport, Guto Ferreira falou sobre o interesse em Diego Souza. O treinador elogiou a qualidade do atacante, mas se mostrou ciente da dificuldade de contratar o jogador do São Paulo.

“Diego Souza tecnicamente é indiscutível. Em aspectos de idolatria é um nome muito forte. Fora isso, existem outras questões que precisam ser conversadas. Ele está vivendo o momento dele em outra equipe, e o Sport está em uma outra situação. Precisamos saber o nível de comprometimento dele. Se isso encaixar, será maravilhoso”, afirmou.

O Sport passa por uma grave crise financeira. O clube pernambucano não tem condições de pegar o salário atualmente recebido por Diego Souza e, por isso, tenta uma composição para contar com o atleta na temporada 2019.

Além disso, o Sport teria de contar com o aval de Cuca para abrir negociação. O treinador aprova o futebol de Diego Souza, tanto que, em 2017, quando dirigia o Palmeiras, pediu a sua contratação.

Aos 33 anos, Diego Souza não vive bom momento no Tricolor. Nesta temporada, ele disputou nove partidas, sendo apenas três como titular, marcou um gol e deu uma assistência. Seu contrato com o clube do Morumbi é válido até o final de 2019.

No Sport, porém, ele é ídolo. Em duas passagens pelo clube, vestiu a camisa 87, em referência à conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Pelo Leão, o centroavante contabiliza 173 jogos, 57 gols e o título do Campeonato Pernambucano de 2017.

