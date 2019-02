Sport quer tirar Diego Souza do São Paulo, mas crise atrapalha

O Sport tem interesse na contratação de Diego Souza, do São Paulo. O atacante tem contrato com o clube paulista até o final de 2019 e ocupa a reserva de Pablo neste início de temporada.

A crise financeira na qual o Sport está mergulhado, no entanto, torna a negociação bastante complicada. Os pernambucanos não têm condições de pagar o salário atualmente recebido pelo atleta e, num acordo por empréstimo, precisaria que o Tricolor arcasse com parte dos rendimentos.

Além disso, o Sport teria de contar com o aval de Cuca para abrir negociação. O treinador, que pode antecipar o início dos trabalhos no São Paulo, gosta do futebol de Diego Souza. Em 2017, quando dirigiu o Palmeiras, ele pediu a contratação do atacante. Outro fator que joga contra o Leão é o fato de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2019.

Aos 33 anos, Diego Souza não vive bom momento no clube do Morumbi. Nesta temporada, ele disputou nove partidas, sendo apenas três como titular, marcou um gol e deu uma assistência. E tem sido um dos alvos da torcidas nos protestos dos últimos dias. O futebol apresentado até aqui o colocou na condição de reserva de Pablo, artilheiro do time em 2019, com três tentos.

No Sport, porém, Diego Souza é ídolo. Em duas passagens pelo clube, ele vestiu a camisa 87, em referência à conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Pelo Leão, o centroavante contabiliza 173 jogos, 57 gols e o título do Campeonato Pernambucano de 2017.

Os bons números chamaram atenção do Tricolor, que no começo de 2018 comprou 100% dos direitos econômicos que o Sport detinha do atacante por R$ 10 milhões. Com a camisa tricolor, Diego Souza soma um total de 60 partidas e 17 gols marcados.