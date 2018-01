Elogiado por Dorival, Diego Souza não vê favoritos no Majestoso

Confira este e outros vídeos em

Após marcar o seu primeiro gol como jogador do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, Diego Souza projetou o clássico contra o Corinthians, marcado para este sábado, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu. Na avaliação do meia-atacante, apesar do melhor momento no lado alvinegro, não há favoritos no Majestoso.

Passadas três rodadas do Campeonato Paulista, o atual campeão estadual lidera o Grupo A, com seis pontos. O Tricolor, com dois pontos a menos, figura no primeiro lugar do Grupo B, mas pode ser ultrapassado por Ponte Preta e Santo André nesta quinta-feira.

“Clássico não tem favoritismo. Eles têm o mando, mas dentro de campo são 11 contra 11. O nosso time está em formação, mas tem jogadores de qualidade que podem jogar de igual para igual contra qualquer equipe”, ressaltou o camisa 9, na saída do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Mais confiante após o primeiro triunfo no ano, Diego Souza projeta conquistas pelo novo clube. “Temos um ano muito bom pela frente, 2018 é promissor para todos nós. Sabemos da importância que é fazer bons jogos no começo da temporada”, disse o jogador de 32 anos, que foi elogiado pelo técnico Dorival Júnior após a partida.

“Foi contratado para isso (para ser centroavante). A adaptação é questão de tempo. Mas é um jogador que pode fazer diversas funções em campo. Jogou muito bem ali pelo sistema que implantamos. O Diego faz esse trabalho com perfeição”, avaliou o treinador.

Em sua segunda partida pelo Tricolor, Diego Souza marcou seu primeiro gol aos 38 minutos do segundo tempo do duelo com o Mirassol, aproveitando cruzamento rasteiro de Éder Militão. Na comemoração, os jogadores reservas invadiram o campo para comemorar com os titulares.

Ainda no gramado, Diego Souza exaltou a união no elenco tricolor. “Mesmo quem está de fora você vê a alegria que é quando vence o jogo. Esse espírito que a gente espera trazer para dentro de campo, essa amizade que vai fazer a gente conseguir os resultados positivos”, concluiu, confiante.