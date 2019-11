Elenco tricolor trabalha em Fortaleza após empate; Pablo treina no CT

O São Paulo mal teve tempo para digerir o amargo empate com o Ceará e nesta segunda-feira já voltou aos trabalhos, ainda em Fortaleza, antes de retornar à capital paulista. O elenco tricolor participou de um circuito físico, o famigerado treino regenerativo, na academia do hotel em que se hospedou.

Quem não viajou com o grupo para Fortaleza, casos de Pablo, Gabriel Sara, Walce, entre outros, treinaram na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. Tendo de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, Pablo deverá voltar contra o Vasco, nesta quinta-feira, no Morumbi.

Restando apenas quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo figura atualmente na sexta colocação, com 54 pontos, e, pelo menos por enquanto, vai garantindo uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, graças ao título continental conquistado pelo Flamengo, no último sábado.

Com apenas três pontos de diferença para o Internacional e quatro para o Corinthians, seus dois concorrentes pela vaga direta à fase de grupos da Libertadores, o Tricolor está com o alerta ligado para não deixar o principal objetivo da temporada escapar. Para isso, o time terá de vencer o Vasco, nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Morumbi.

