Apático, São Paulo toma gol de empate do Ceará no fim

Neste domingo, o São Paulo ficou em um empate por 1 a 1 contra o Ceará, no Castelão, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Bueno marcou para o Tricolor no primeiro tempo e Felipe Baixola deixou tudo igual no último lance do jogo.

O empate é um banho de água fria no São Paulo, que busca a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O resultado impediu que o Tricolor abrisse maior vantagem para o Internacional, que também empatou, contra o Fortaleza.

Com a igualdade no placar, o São Paulo foi a 54 pontos, na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Vasco, no Morumbi, na quinta-feira, às 20h30. Enquanto isso, o Ceará chegou aos 37 pontos, na 15ª posição.

O jogo – Com uma posse de bola estéril, o São Paulo teve o controle do jogo na etapa inicial, porém pouco conseguiu produzir ofensivamente. A primeira chance de perigo veio com Igor Gomes, que perdeu chance de ouro. Daniel Alves desceu pelo meio e achou belo passe para o meia, que, sozinho na área, finalizou por cima do travessão.

Com ritmo morno, não foram muitas as chances nos 45 minutos inicias. Wescley exigiu boa defesa de Volpi em chute de entro da área e, no lance seguinte, o São Paulo abriu o placar. Igor Gomes encontrou Juanfran pela direita e o lateral-direito deu passe de primeira para Vitor Bueno, que bateu de primeira para as redes.

Logo no início do segundo tempo, o São Paulo teve grande chance de ampliar. Daniel Alves tabelou com Igor Gomes, saiu na cara do goleiro, porém optou por tocar para Liziero, que escorregou e não alcançou a bola.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Recuado na defesa e sem alternativas de contra-ataque, o São Paulo foi pressionado pelo Ceará e Volpi brilhou. O goleiro entrou em ação em finalizações de Chico e Thiago Galhardo. Aos 50 minutos, Felipe Baixola recebeu pela direita, finalizou e contou com desvio em Léo para marcar o gol de empate do Vozão.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 SÃO PAULO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 24 de novembro de 2019, domingo

Horário: 19h (De Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Fabinho (Ceará); Juanfran (São Paulo)

GOL:

SÃO PAULO: Vitor Bueno (45 minutos do 1º tempo)

Ceará: Felipe Baixola (50 minutos do 2º tempo)

CEARÁ: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Chico, Felipe Baxola, Wescley (Mateus Gonçalves) e Bergson (Thiago Galhardo).

Técnico: Adilson Batista

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo (Léo); Tchê Tchê, Liziero (Hudson), Daniel Alves, Igor Gomes, Antony (Raniel) e Vitor Bueno.

Técnico: Fernando Diniz