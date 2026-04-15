Elenco do São Paulo ganha folga após vitória na Sul-Americana; veja programação

Depois da vitória por 2 a 0 sobre o O'Higgins, no Morumbis, o elenco do São Paulo ganhou um descanso nesta quarta-feira.

Os jogadores irão se reapresentar no SuperCT na manhã desta quinta-feira, quando começa a preparação para o duelo com o Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Ou seja, o técnico Roger Machado terá duas sessões de treinamentos para armar o time para o duelo com o Gigante da Colina.

No momento, o São Paulo aparece na terceira posição, com 20 pontos, mesma quantidade do Flamengo, segundo colocado. O Tricolor persegue o líder Palmeiras, que tem seis tentos a mais.

Para o duelo com o Vasco, Roger Machado tem uma lista extensa de desfalques. Além de Lucas Ramon, expulso contra o Vitória, e Rafael Tolói, que recebeu o terceiro amarelo, o comandante não tem alguns jogadores que estão no departamento médico.

Lucas Moura (fratura nas costelas) e Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz) são ausências garantidas. Já Sabino (sobrecarga muscular) é uma das dúvidas do elenco são-paulino. Porém, a principal baixa do Tricolor pode ser Marcos Antônio, que sentiu dores na primeira etapa contra o O'Higgins.

Confira a programação do São Paulo:

15/4 - quarta-feira: folga

16/4 - quinta-feira: reapresentação e treino no SuperCT, às 10h

17/4 - sexta-feira: reapresentação e treino no SuperCT, às 15h; viagem ao Rio de Janeiro à noite

18/4 - sábado: partida contra o Vasco em São Januário; retorno à São Paulo após o jogo

Próximos jogos do São Paulo

Vasco x São Paulo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo x Juventude (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

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