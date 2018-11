Efetivado, Jardine projeta construção de identidade no São Paulo

Um dia após o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, ter adiantado a informação, o São Paulo confirmou efetivação de André Jardine no comando técnico do time. Neste domingo, o até então treinador interino deu suas primeiras palavras após o anúncio. Em entrevista ao site oficial, ele se disse honrado pela oportunidade e projetou a construção de uma identidade para recolocar o clube no caminho das conquistas.

“É uma honra e me enche de orgulho poder defender as cores de um clube que aprendi a amar. O ano de 2019 começa pelos dois últimos jogos deste ano, nos quais vamos lutar por uma vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores. A meta inicial é a construção de uma equipe de trabalho com uma ideia, uma identidade, que vamos buscar com muito treino, dedicação e cobrança”, afirmou.

“A partir do momento que a gente conseguir desenvolver algumas coisas através do treinamento, vamos confrontar nossa identidade com a de outras equipes, e nossa meta será fazer com que nossa ideia prevaleça, para que o São Paulo tenha o maior número possível de vitórias e se aproxime dos títulos”, completou.

Jardine chegou ao Tricolor ainda em 2015, contratado para trabalhar nas categorias de base do clube. No comando da equipe sub-20, o treinador colecionou títulos e, aos poucos, foi se credenciando ao posto assumido oficialmente neste domingo. Dentre suas principais conquistas na base, estão uma Libertadores (2016), duas Copas do Brasil (2015 e 2016), duas Copas RS (2015 e 2017), e um Paulista (2017), que muito justificam a escolha da diretoria pela efetivação, como aponta o executivo de futebol Raí.

“A definição pelo Jardine para comandar o time em 2019 é a conclusão de um processo que iniciamos em março, ao trazê-lo para a comissão técnica principal como auxiliar-técnico, e o início de um novo capítulo sobre o qual temos convicção. Isso é baseado nos conceitos que ele apresenta e ambiciona, e na competitividade e na eficiência que as equipes dele sempre demonstraram na categoria sub-20. A escolha pelo Jardine é consequência do trabalho que ele desenvolve há quase quatro anos no São Paulo, em Cotia e na Barra Funda”, disse o ex-camisa 10.

Jardine fará sua estreia como técnico efetivado nesta segunda-feira, quando o São Paulo recebe o Sport pela 37ª, e penúltima, rodada do Campeonato Brasileiro 2018. No Morumbi, a bola rola a partir das 20h (no horário de Brasília). O Tricolor é o quinto colocado da tabela, com 62 pontos ganhos, e luta por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2019.

