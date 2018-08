Dorival vê São Paulo favorito, mas alerta: “Muita coisa pode acontecer”

Com a vitória sobre o Vasco neste domingo e a derrota do Flamengo para o Grêmio no sábado, o São Paulo terminou a rodada do Campeonato Brasileiro na liderança, o que não acontecia desde 2015. Com duas rodadas restantes para o final do primeiro turno, o Tricolor Paulista está um ponto à frente do Flamengo.

Em participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o técnico Dorival Júnior, que deu lugar a Diego Aguirre no São Paulo em março, disse que vê o São Paulo como favorito ao título.

“Por que não? É um momento importante do campeonato e o São Paulo está mantendo uma regularidade com resultados importantes”, disse o treinador. “Às vezes, até no momento mais difícil, numa situação como o São Paulo vive hoje, você consegue um gol. Às vezes por merecer o resultado, às vezes por construir aquilo que já vem fazendo ao longo da competição”.

No entanto, o treinador ressaltou que ainda falta muito para o final do Campeonato Brasileiro. “É apenas uma virada de turno e muita coisa ainda pode vir a acontecer”, lembrou Dorival. “Tomara que o São Paulo sustente essa condição e mantenha esse bom momento que vem apresentando”.

Dorival Júnior foi o treinador do São Paulo antes de Diego Aguirre. Ele chegou ao clube em julho de 2017, para substituir o ídolo Rogério Ceni durante o Campeonato Brasileiro, e foi demitido em março deste ano, em meio ao Campeonato Paulista.

